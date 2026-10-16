Unnao News: सबजूनियर कबड्डी बालिका प्रतियोगिता के लिए 10 खिलाड़ी चयनित

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उन्नाव। पं. दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में बृहस्पतिवार को समन्वय सब-जूनियर कबड्डी बालिका प्रतियोगिता के लिए जिलास्तरीय चयन ट्रायल में 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया। ट्रायल में जिले भर से 23 बालिका खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करके खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति ने 10 बालिकाओं का चयन किया। चयनित खिलाड़ियों में रिया सिंह, पारुल, तमन्ना, सांवनी, नेहा, महिमा, निधात्री, निशा देवी, दामिनी और शालिनी रावत शामिल हैं। ये सभी चयनित बालिकाएं 16 अक्तूबर को चौक स्टेडियम लखनऊ के लिए रवाना होंगी। ज्योति सिंह को टीम मैनेजर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।