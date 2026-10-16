फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: फरार नंदोई से दिलशाद की पत्नी ने बताया खतरा

Fri, 16 Oct 2026 02:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
unnao news
गंजमुरादाबाद। खत्रियाना मोहल्ले में लोडर चालक दिलशाद की हत्या के नौ दिन बाद भी आरोपी बहनोई की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पत्नी सुफिया बानों ने उससे खतरा बताया है।
विज्ञापन

सात अक्तूबर को दिलशाद (35) की पिता पिता, तीन भाइयों और बहनोई ने तलवार से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पिता मुर्तजा और दिव्यांग भाई इरशाद को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। नौ अक्तूबर को दो भाई शहजाद और एजाज भी गिरफ्तार किए गए। हालांकि सुल्तानपुर गांव निवासी बहनोई दिलशाद अभी फरार है। घटना के बाद दरवाजे पर आठ दिनों तक पीएसी तैनात थी। बृहस्पतिवार को रामलीला मेले के कारण पीएसी हटा ली गई।
विज्ञापन


इस पर सुफिया बानो ने फरार नंदोई दिलशाद से अपनी और डेढ़ साल के बेटे शाद की हत्या की आशंका जताई है। इसका वीडियो वायरल कर दोबारा पीएसी तैनात करने की मांग की है। कोतवाल अखिलेशचंद्र पांडेय ने बताया कि पीएसी को रामलीला मेले में लगाया गया है। आश्वासन दिया कि मेला समाप्त होते ही पीएसी पुनः तैनात की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed