Unnao News: फतेहपुर चौरासी के लखन बने दंगल केसरी

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दंगल में आए पहलवानों ने दांव-पेंच दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। तेजीपुर मल्लावां के उदयभान ने लखनऊ के सनी को हराया। कानपुर के मुकेश ने घाटमपुर के छोटू को पटकनी दी। मल्लावां के सरफराज ने कन्नौज के अमित और फतेहपुर चौरासी के अहद ने मल्लावां के शालू को चित्त किया। आखिरी मुकाबले में कस्बा फतेहपुर चौरासी के लखन, रोमांचक मुकाबले में बांगरमऊ के शादाब को हराकर दंगल केसरी बने। ग्राम प्रशासक जितेंद्र राजपूत ने सभी पहलवानों व आए हुए लोगों का आभार जताया।

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फतेहपुर चौरासी। विकासखंड के गांव सादुल्लापुर में बृहस्पतिवार को दंगल का आयोजन किया गया। इसमें फतेहपुर चौरासी के लखन ने बांगरमऊ के शादाब को हराकर दंगल केसरी का खिताब जीत लिया।