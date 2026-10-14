Unnao News: एपीके फाइल खोलते ही खाते से कट गए 1.63 लाख रुपये

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शहर के सिविल लाइन निवासी दीपक पांडेय का खाता कचहरी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में है। उन्होंने बताया कि सात अगस्त को यूपीआई के जरिये 93 हजार रुपये निकाले गए। इसके बाद 10 रुपये का एक और लेनदेन हुआ। नौ अगस्त को तीन बार में 50 हजार, 10 हजार और फिर 10 हजार रुपये निकाले गए। कुल पांच लेनदेन में 163,010 रुपये खाते से निकल गए।दीपक पांडेय ने बताया कि एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद ही मोबाइल हैक हुआ। हैकरों ने गूगल पे के माध्यम से उनके खाते से रुपये निकाले। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उन बैंक खातों पर रोक लगाने और कार्रवाई कर रही है, जिनमें रकम भेजी गई है।