फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: जालौन के घनश्याम बने दंगल केसरी

Sun, 01 Nov 2026 01:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
unnao news
हसनगंज (उन्नाव)। न्योतनी नगर पंचायत में दंगल का आयोजन किया गया। इसमें जालौन के घनश्याम ने औरैया के जीतू को पटकनी देकर दंगल केसरी का खिताब जीता।
विज्ञापन


दंगल में जालौन, बांदा, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, नेपाल समेत कई जनपदों से आए पहलवानों ने अपने दांव-पेंच दिखाए। जनपद के होशियार नगर निवासी पिंकू ने रायबरेली के मनोज को और रफीगढ़ी के खरचू ने नेपाल के शंकर थापा को पटकनी दी। औरास के सैदापुर के विजय कुमार ने मलिहाबाद लखनऊ के शिशुपाल को हराया। इससे पहले दंगल का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष ओमप्रकाश कनौजिया ने पहलवानों से हाथ मिलवाकर कराया। विजेता को अध्यक्ष ने नकद धनराशि और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। हरिप्रकाश सिंह, कुलदीप सिंह, सतीश, दीपू सिंह, विनीत कुमार मौर्य, हसीन उल्ला आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed