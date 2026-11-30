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जितेंद्र प्रताप सिंह को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान मिला। वहीं, प्रवीण कुमार को बालिका शिक्षा, शैक्षिक नवाचार, टीएलएम निर्माण और अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्वच्छता, पौधारोपण और पूर्व छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन देने में उनके योगदान को भी सराहा गया।मुख्य अतिथि युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के उप निदेशक दिनेश यादव, मुख्य आयुक्त स्काउट एवं गाइड महेश चंद्र सक्सेना और राजकीय महाविद्यालय बदायूं के राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश जायसवाल ने शिक्षकों को सम्मान प्रदान किया। प्रवीण कुमार को इससे पहले भी 2021, 2023 और 2024 में विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के सम्मान मिल चुके हैं। शिक्षकों की इस उपलब्धि पर प्रदीप कुमार द्विवेदी, डॉ. प्रभात सिन्हा सहित अन्य लोगों ने खुशी जताई।