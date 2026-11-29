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= बीईओ बोले पांच में तीन शिक्षकों की दूसरे कार्यों में लगी है ड्यूटी, अन्य क्यों नहीं पहुंचे होगी जांचसंवाद न्यूज एजेंसीपरियर। विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी के प्राथमिक विद्यालय सदमपुर में शनिवार को समय से ताला नहीं खुला। सुबह दस बजे तक विद्यालय के गेट पर बच्चे शिक्षकों और रसोइयों के आने का इंतजार करते रहे। काफी देर तक स्कूल नहीं खुलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नाराजगी जताई।ग्रामीणों ने स्कूल देर से खुलने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उनका आरोप है कि विद्यालय अक्सर देर से खुलता है। शिक्षक भी नियमित रूप से समय पर नहीं पहुंचते। इस कारण बच्चे स्कूल के बाहर सड़क किनारे खेलते और इंतजार करते रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में पांच शिक्षक और दो रसोइयों की तैनाती है, लेकिन शनिवार को सुबह दस बजे तक कोई नहीं पहुंचा था।विद्यालय की शिक्षिका शिवानी ने बताया कि शिक्षकों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगी है। वहीं, खंड शिक्षा अधिकारी रमन सिंह ने बताया कि विद्यालय में चार शिक्षक और एक शिक्षामित्र तैनात हैं। इनमें तीन शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगी है। शेष दो शिक्षक समय से विद्यालय क्यों नहीं पहुंचे, इसकी सोमवार को जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट बीएसए को भेजकर उचित कार्रवाई की जाएगी।