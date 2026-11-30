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शिवनादर फाउंडेशन की ओर से हर साल कराई जाने वाली इस परीक्षा के छह केंद्रों में जीजीआईसी पुरवा, गांधी मिशन एचएमकेडी इंटर कॉलेज, सुभाष इंटर कॉलेज, जीजीआईसी सदर, कमलापति इंटर कॉलेज बीघापुर और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सफीपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इन केंद्रों में सुबह 10 से 12 बजे पहली पाली की परीक्षा में छात्राएं शामिल हुईं। इन सभी केंद्रों पर पंजीकृत 422 छात्राओं में 169 छात्राएं ही परीक्षा में शामिल हुईं। 253 ने परीक्षा छोड़ दी। सबसे कम छात्र संख्या महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में रही, यहां पंजीकृत नौ छात्राओं में छह ही परीक्षा में शामिल हुईं।शाम की पाली में छात्रों ने परीक्षा दी। पंजीकृत 275 छात्रों में 138 परीक्षा में शामिल हुए, 137 ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा की निगरानी के लिए बीएसए शैलेष कुमार पांडेय के साथ डीआईओएस सुनीलदत्त सहित अन्य सचलदल केंद्रों का निरीक्षण करते रहे, साथ ही परीक्षा कराने वाली संस्था के लोग भी केंद्रों पर तैनात रहे। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी और प्रतिभाशाली बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक की मुफ्त आवासीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यह परीक्षा कराई जाती है। पास होने वाले बच्चों को रहने और खाने की सुविधा भी मुफ्त रहती है। बीएसए शैलेष कुमार पांडेय ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई। अब परिणाम आने के बाद सफल छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।.........................परीक्षा देने में नहीं हुई परेशानीफोटो- 36-अनन्याजीजीआईसी में परीक्षा देने आई बिछिया ब्लॉक के राजेपुर की छात्रा अनन्या ने बताया कि पेपर अच्छा रहा। शिक्षकों ने जो तैयारी कराई थी वही सब आया। कोई दिक्कत नहीं हुई।.........................फोटो-37- यशबिछिया ब्लॉक के बरुआ से जीजीआईसी में परीक्षा देने आए यश ने बताया कि, सब तो सही था, लेकिन गणित के सवाल कुछ कठिन थे, बाकी सब अच्छा हुआ।