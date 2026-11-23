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बीघापुर। मनीखेड़ा गांव में रेलवे में तैनात घर आए हेल्पर की संदिग्ध परिस्थितियों में हालत बिगड़ गई। परिजन जिला अस्पताल ले गए, वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। बारासगवर थानाक्षेत्र के मनीखेड़ा निवासी बिंदाप्रसाद (43) महाराष्ट्र के भुसावल में भारतीय रेल वर्कशॉप में हेल्पर के पद पर कार्यरत थे। 14 नवंबर को भांजी के विवाह में शामिल होने आए थे पत्नी रेखा ने बताया कि 21 नवंबर की रात घर में ही अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 22 नवंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई। दो बच्चों में कृष्णा और नितिन हैं। पति की मौत से पत्नी, मां रामदुलारी और अन्य परिजन बेहाल हैं। पोस्टमार्टम में हृदयगति रुकने से मौत की पुष्टि हुई है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। (संवाद)