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बिहार थानाक्षेत्र के सवाई गांव निवासी रसीद (50) रविवार सुबह अपने भतीजे तौहीद (14) पुत्र फरीद के साथ स्कूटी से आम के पेड़ लेने मलिहाबाद गए थे। देर शाम दोनों लौट रहे थे। लखनऊ-कानपुर हाईवे पर दही थानाक्षेत्र के बशीरतगंज के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तौहीद की जान चली गई, जबकि स्कूटी चला रहे रसीद गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। विज्ञापन

तौहीद की मौत से मां साबिया बानो, बहन फातिमा और महिमा समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि घायल का उपचार चल रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से रोडवेज बस का नंबर पता लगाया जा रहा है। बिहार थानाक्षेत्र के सवाई गांव निवासी रसीद (50) रविवार सुबह अपने भतीजे तौहीद (14) पुत्र फरीद के साथ स्कूटी से आम के पेड़ लेने मलिहाबाद गए थे। देर शाम दोनों लौट रहे थे। लखनऊ-कानपुर हाईवे पर दही थानाक्षेत्र के बशीरतगंज के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तौहीद की जान चली गई, जबकि स्कूटी चला रहे रसीद गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।तौहीद की मौत से मां साबिया बानो, बहन फातिमा और महिमा समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि घायल का उपचार चल रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से रोडवेज बस का नंबर पता लगाया जा रहा है।

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सोनिक। लखनऊ-कानपुर हाईवे पर बशीरतगंज स्थित गंगा एक्सप्रेसवे के पास रविवार देर शाम रोडवेज बस की टक्कर से स्कूटी सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। पीछे से बस की टक्कर लगने से स्कूटी डिवाइडर से टकराई। इस दौरान पीछे बैठा किशोर उछलकर बस के पहिये के नीचे आ गया। पहिया चढ़ने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।