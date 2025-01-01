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संवाद न्यूज एजेंसीनवाबगंज। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर अजगैन स्थित एक पेट्रोल पंप के पास वाहन की टक्कर से बाइक सवार राजमिस्त्री की मौत हो गई। साथी को हल्की चोटें आईं। वह हेलमेट लगाए थे।जौनपुर जिले के थाना लाइन बाजार के ताजुद्दीनपुर गांव निवासी आलोक (33) पुत्र रामसेवक राजमिस्त्री थे। वर्तमान में कानपुर में किराए के कमरे में रहता था। मंगलवार सुबह अपने साथी बाराबंकी के जैतपुर थानाक्षेत्र के बोजब गांव निवासी प्रदीप यादव (35) पुत्र रामखेलावन के साथ बाराबंकी जा रहा था।कानपुर-लखनऊ हाईवे पर अजगैन कोतवाली क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में प्रदीप उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन आलोक सड़क किनारे गिरा और टक्कर मारने वाले वाहन की चपेट में आ गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी पहुंचाया, डॉक्टर ने आलोक को मृत घोषित कर दिया घायल प्रदीप को प्राथमिकी उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मृतक के साले सत्येंद्र ने बताया कि बहन नीलम से उसका करीब 14 साल से दहेज प्रथा का मुकदमा चल रहा है। आलोक का परिवार से भी कोई मतलब नहीं था। एक बेटा अनुज है। अपराध निरीक्षक जयप्रकाश यादव ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।