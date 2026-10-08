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Unnao News: जीवित को राशनकार्ड सूची में दिखा दिया मृत

Thu, 08 Oct 2026 01:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:06 AM IST
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Living person marked as dead in ration card list.
उन्नाव। राशनकार्ड में चढ़े युवक के नाम को सूची में मृत दर्शा दिया गया। जब युवक ने नया राशनकार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया तो इसकी जानकारी हुई। पीड़ित ने पूर्ति निरीक्षक को पत्र लिखकर इस त्रुटि को दूर करने की मांग की है।
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जवाहर नगर के सत्ती तालाब मोहल्ला निवासी अविरल शुक्ला ने बताया कि उनका पहले कभी कोई राशनकार्ड नहीं बना था और न ही उन्होंने पूर्व में इसके लिए कोई आवेदन किया था। हाल ही में उन्होंने नए राशनकार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की। तब उन्हें पता चला कि राशन कार्ड संख्या 215620395456 में उनका नाम दर्ज था। बाद में नई सूची में उसे मृत दर्शा दिया गया। बताया कि उसने कभी किसी अन्य राशनकार्ड में नाम शामिल नहीं कराया। मृत दर्शा देने से उनके नए राशनकार्ड के लिए आवेदन नहीं हो पा रहा है। पूर्ति निरीक्षक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी।
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