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समिति अध्यक्ष रामबाबू ने अधिवेशन में ऋण सीमा 70 से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने, ब्याज दरों में कमी, दो से तीन लाख रुपये ऋण शेष रहने पर एकमुश्त जमा के बाद नया ऋण देने, शिक्षक-कर्मचारियों का बीमा कराने और व्यक्तिगत ऋण सीमा 20 से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की मांग रखी। ऋण अदायगी की अवधि पांच से बढ़ाकर सात वर्ष किए जाने पर उन्होंने बैंक प्रबंधन का आभार जताया। विज्ञापन

जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अरुण सिंह ने व्यक्तिगत ऋण सीमा बढ़ाने के लिए निबंधक को पत्र भेजने की जानकारी दी। समिति के नए भवन के प्रस्ताव पर भी आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। समिति सचिव राजकिशोर सोनकर ने वित्तीय उपलब्धियां बताते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 में 45.51 करोड़, 2024-25 में 45.43 करोड़ और 2025-26 में 36.58 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। समिति अध्यक्ष रामबाबू ने अधिवेशन में ऋण सीमा 70 से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने, ब्याज दरों में कमी, दो से तीन लाख रुपये ऋण शेष रहने पर एकमुश्त जमा के बाद नया ऋण देने, शिक्षक-कर्मचारियों का बीमा कराने और व्यक्तिगत ऋण सीमा 20 से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की मांग रखी। ऋण अदायगी की अवधि पांच से बढ़ाकर सात वर्ष किए जाने पर उन्होंने बैंक प्रबंधन का आभार जताया।जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अरुण सिंह ने व्यक्तिगत ऋण सीमा बढ़ाने के लिए निबंधक को पत्र भेजने की जानकारी दी। समिति के नए भवन के प्रस्ताव पर भी आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। समिति सचिव राजकिशोर सोनकर ने वित्तीय उपलब्धियां बताते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 में 45.51 करोड़, 2024-25 में 45.43 करोड़ और 2025-26 में 36.58 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया।

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उन्नाव। जिला पंचायत बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड का वार्षिक अधिवेशन शनिवार को जिला समिति कार्यालय में आयोजित हुआ। इसमें जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अरुण सिंह ने समिति की ऋण सीमा 70 करोड़ से बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। साथ ही महिला शिक्षकों को जिला सहकारी बैंक से ऋण लेने पर प्रचलित ब्याज दर से एक प्रतिशत कम ब्याज लेने की घोषणा की।