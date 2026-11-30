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मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व प्रधान मनोज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। कहा कि मेरा युवा भारत युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए काम कर रहा है। अपील करते हुए कहा कि युवा साइकिलिंग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। साइकिल रैली टेढ़ा कॉलेज से शुरू होकर चिलौली पिपरासर तक गई। करीब पांच किमी की साइकिल रैली में समीर पहले, समर दूसरे, अंशिका शुक्ला तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को प्रमाणपत्र एवं मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। यहां धर्मेंद्र कुमार, दीपेंद्र सिंह, अभिषेक कुमार मिश्र, सर्वेश कुमार, विमल आदि मौजूद रहे।

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उन्नाव। नेहरू युवा केंद्र की ओर से मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत बीघापुर के टेढ़ा में साइकिल रैली निकाली गई। इसमें समीर ने प्रथम व समर ने द्वितीय स्थान हासिल किया।