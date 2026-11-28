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= राज्य कर कार्यालय में बनी हेल्प डेस्क, 15 जनवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदनसंवाद न्यूज एजेंसीनवाबगंज। जीएसटी लागू होने से पहले के पुराने कर बकाया पर प्रदेश सरकार ब्याज और ब्याज पर लगने वाले अर्थदंड में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट दे रही है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यापारी और करदाता 15 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।नवाबगंज कस्बा स्थित कॉलेज में शुक्रवार को जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक की। राज्य कर विभाग के वाणिज्य कर अधिकारी सर्वेश राठौर ने बताया कि योजना 16 अक्तूबर 2026 से प्रभावी हो चुकी है। इसके तहत 31 दिसंबर तक के जीएसटी पूर्व बकाए पर राहत देने का प्रावधान है। पात्र करदाता विभाग की वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि आवेदन, पात्रता और छूट संबंधी जानकारी के लिए राज्य कर कार्यालय उन्नाव में हेल्प डेस्क बनाई गई है। व्यापारी यहां संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। उन्होंने पात्र व्यापारियों से समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की। बैठक में अधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप, अमर वर्मा मौजूद रहे।