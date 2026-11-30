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दैनिक यात्री रामभरोसे, ललित कुमार, पवन कुमार, सीताराम, गौरी शंकर आदि ने पत्र में कहा कि बालामऊ-कानपुर पैसेंजर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र के हजारों लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन है। फतेहपुर चौरासी, बांगरमऊ, सफीपुर, मल्लावां और माधौगंज समेत कई स्टेशनों से छात्र-छात्राएं, नौकरीपेशा लोग, मरीज और व्यापारी इसी ट्रेन से उन्नाव और कानपुर आते-जाते हैं।सुबह और शाम इस मार्ग पर कोई दूसरी पैसेंजर ट्रेन का विकल्प नहीं है। यात्रियों का कहना है कि मौसम अभी साफ है, इसके बावजूद कोहरे का हवाला देकर ट्रेन बंद करने का प्रस्ताव बनाया गया है। इससे लोगों को आवागमन संबंधी परेशानी होगी। उन्होंने रेलवे से निरस्तीकरण का आदेश वापस लेकर नियमित संचालन जारी रखने की मांग की है। (संवाद)