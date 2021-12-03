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-प्रजापति सभा ने किया सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, अतिथियों ने सराहासंवाद न्यूज एजेंसीउन्नाव। प्रजापति सभा ने मंगलवार को दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। पीडी नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद सामुदायिक भवन में आयोजित पांचवें आयोजन में प्रजापति समाज के छह जोड़े वैदिक रीति-रिवाजों के साथ परिणय सूत्र में बंधे।प्रजापति सभा के जिलाध्यक्ष व कार्यक्रम के आयोजक गायत्री प्रसाद प्रजापति ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इसके बाद महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मध्य प्रदेश के नीमच से आए गायत्री परिवार के आचार्य भगवानदीन प्रजापति और उनकी टीम ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में पूरी कराईं। जयमाला के बाद छह जोड़ों ने फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया।मुख्य अतिथि व राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए आयोजन की सराहना की। सदर विधायक पंकज गुप्ता भी मौजूद रहे। पूर्व सांसद अन्नू टंडन के प्रतिनिधि विवेक शुक्ला ने वर-वधू को उपहार सामग्री भेंट की। पूर्व विधायक रामकुमार एडवोकेट ने भी नवदंपतियों को उपहार देकर आशीर्वाद दिया।सभा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराना और दहेज के लेन-देन की कुप्रथा को समाप्त करना है। रामदास प्रजापति, कन्हैयालाल, डॉ. महावीर, रामनरेश, रामलाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।ये बने जीवन साथीखुशी प्रजापति-अनुराग (शुक्लागंज), मानसी-प्रद्युम्न गंगौली, सरोसी, लाली-संदीप रसूलाबाद, शिवानी-सुरेंद्र दबौली,सोनम- मनोज प्रजापति निवासी भदेमू, नवाबगंज और संध्या-संदीप निवासी गंगादासपुर, फतेहपुर चौरासी।