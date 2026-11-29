उन्नाव। बिना मीटर लगाए उपभोक्ता को औसत खपत के आधार पर बिल भेजना बिजली निगम को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विभाग की लापरवाही पर विवादित बिल निरस्त करते हुए 20 हजार रुपये मुआवजा और वाद व्यय देने का आदेश दिया है।उपभोक्ता कृष्ण देव तिवारी ने वर्ष 2013 में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा किया था, लेकिन विभाग ने लंबे समय तक मीटर नहीं लगाया। इसके बावजूद औसत बिल भेजता रहा। वर्ष 2021 में मीटर लगाने के बाद भी 8959 रुपये का बिल जारी कर दिया। परेशान होकर उपभोक्ता ने आयोग में शिकायत की। अधिवक्ता महेंद्र शंकर त्रिपाठी ने पैरवी की। आयोग अध्यक्ष बलराज सिंह ने 17 नवंबर को मीटर लगने से पहले के सभी औसत बिल निरस्त कर दिए। साथ ही जमा 18528 रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित 60 दिनों में समायोजित करने और मीटर लगने के बाद का बिल वास्तविक रीडिंग से जारी करने का आदेश दिया। मानसिक उत्पीड़न पर 15 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये वाद व्यय देने को कहा है। समय से भुगतान न करने पर 10 प्रतिशत ब्याज देना होगा। (संवाद)