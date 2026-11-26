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संवाद न्यूज एजेंसीहसनगंज। न्यायालय के आदेश पर जमीन की धोखाधड़ी कर फर्जी बैनामा कराने के मामले में पुलिस ने आठ लोगों पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।आसीवन थानाक्षेत्र के लगलेसरा गांव निवासी अमर सिंह ने न्यायालय में वाद दायर कर बताया कि ताजपुर परगना रसूलाबाद स्थित गाटा संख्या 323 की 0.1280 हेक्टेयर भूमि उनके पिता के नाम थी। आरोप है कि 30 अप्रैल 2010 को फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा करा लिया गया। इसके बाद सात नवंबर 2013 को भी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर दूसरा बैनामा करा दिया गया। पीड़ित लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित तालकटोरा में रहते हैं।सितंबर 2025 में गांव आने पर उन्हें फर्जी बैनामे का पता चला। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी निवासी रामकुमार, हसनगंज क्षेत्र के कमलेश सिंह, विमलेश, राकेश, आसीवन के सकतपुर निवासी ठाकुर प्रसाद, सिर्स कन्हर के बशीर अली, सरवन कुमार सहित आठ पर प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल शरद कुमार ने बताया कि आठ लोगों पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।