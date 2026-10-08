फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   61 STEMI Care Network Becomes a Boon for Failing Hearts

Unnao News: 61 टूटती धड़कनों के लिए वरदान बना स्टेमी केयर नेटवर्क

Thu, 08 Oct 2026 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
61 STEMI Care Network Becomes a Boon for Failing Hearts
उन्नाव। जिला अस्पताल का स्टेमी केयर नेटवर्क वरदान साबित हो रहा है। इसके जरिये अब तक 61 मरीजों की जान बचाई गई है। स्टेमी गंभीर दिल का दौरा है, जिसमें कोरोनरी धमनी अवरुद्ध हो जाती है। पहले हायर सेंटर रेफर करने से उपचार में देरी होती थी। त्वरित उपचार हेतु यह नेटवर्क शुरू हुआ है।
विज्ञापन

नोडल अधिकारी व पैरामेडिकल स्टाफ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। हार्ट अटैक मरीज के जिला अस्पताल पहुंचने पर पैरामेडिकल स्टाफ ईसीजी ग्रुप पर भेजता है। जीएसवीएम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट ईसीजी के अनुसार उपचार की सलाह देते हैं। मरीजों को टेनेक्टाप्लस इंजेक्शन लगाकर कार्डियोलॉजी विभाग पहुंचाया जाता है। इससे समय पर इलाज मिल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed