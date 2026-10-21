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Sultanpur News: इलाज के दौरान महिला की मौत, लापरवाही का आरोप

Wed, 21 Oct 2026 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 21 Oct 2026 11:47 PM IST
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Woman dies during treatment; negligence alleged
दोस्तपुर। कुंभी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती टेकुआ निवासी रोहित की मां श्यामराजी (39) मंगलवार दोपहर मौत हो गई। परिजनों की मांग पर देर शाम पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रोहित के मुताबिक उनकी मां श्यामराजी की सोमवार को अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने अपनी मां को कुंभी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था।
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आरोप है कि अस्पताल संचालक ने उनसे 20 हजार रुपये ले लिए थे। मंगलवार दोपहर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मां श्यामराजी की हालत गंभीर हो गई। वहां से उन्हें अंबेडकरनगर रेफर कर दिया गया। रास्ते में उनकी मां की मौत हो गई। मां का शव लेकर रोहित देर शाम दोस्तपुर थाने में पहुंचे। रोहित ने अपनी मां के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल संचालक के खिलाफ तहरीर दी। दोस्तपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक नारदमुनि सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। (संवाद)
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