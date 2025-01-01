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भजन गायक पंकज पांडेय और झुल्लुर दादा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। भजनों की गूंज से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। देर शाम काशी से आए विद्वान आचार्यों ने विधि-विधान से महाआरती की। आरती के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और भक्ति के माहौल ने आयोजन को विशेष बना दिया। संवाद

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सूरापुर। देव दीपावली पर मंगलवार शाम विजेथुआ महावीरन धाम स्थित मकरीकुंड सरोवर दीपों की रोशनी से नहा उठा। शाम ढलते ही सरोवर के चारों ओर दीपों ने अद्भुत छटा बिखेरी। सनातन संस्कृति को समर्पित इस आयोजन का शुभारंभ विपिन तिवारी की ओर से आयोजित भजन संध्या के साथ हुआ।