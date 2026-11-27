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ग्रामीणों ने जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद एसडीएम कादीपुर मृदुल मयंक ने 24 घंटे के भीतर उपकेंद्र का पूरा स्टाफ बदलने के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई।अखंडनगर थाना क्षेत्र के दहलवा (पौधन रामपुर) निवासी दुर्गा प्रसाद का शव शुक्रवार शाम करीब 4:25 बजे घर पहुंचा। इसके बाद ग्रामीण शव लेकर मुख्य सड़क पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी धीरेंद्र कुमार वर्मा ने लोगों को समझाया। अधिकारियों से कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर ग्रामीण जाम समाप्त कर शव घर ले गए।एसडीएम ने दुर्गा प्रसाद के एक बेटे का अखंडनगर अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर से फोन पर बात कर जरूरी निर्देश दिए। मौके पर नायब तहसीलदार कौशल कांत मिश्रा मौजूद रहे। एहतियातन अखंडनगर, कादीपुर और दोस्तपुर समेत कई थानों की पुलिस तैनात रही। प्रभारी सीओ कादीपुर सुनील सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।पांच साल से उपकेंद्र पर कर रहे थे कामदुर्गा प्रसाद करीब पांच वर्षों से अलीपुर विद्युत उपकेंद्र से दिहाड़ी विद्युतकर्मी के रूप में जुड़े थे। परिजनों के मुताबिक, बृहस्पतिवार दोपहर करीब दो बजे उन्हें बिजली लाइन दुरुस्त करने के लिए फोन आया था। शाम करीब 3:30 बजे वह मिसिरपुर जलालपुर में टावर के पास ट्रांसफार्मर पर शटडाउन लेकर काम कर रहे थे। अचानक लाइन में करंट दौड़ने से वह उसकी चपेट में आ गए। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी धीरेंद्र कुमार वर्मा और एसएसआई संतोष कुमार राय उन्हें सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।