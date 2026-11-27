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जौनपुर जिले के सरपतहा थाना क्षेत्र के रहने वाले नरेंद्र बहादुर सिंह ने करीब 10 दिन पहले अखंडनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोगी के आरोप के मुताबिक अखंडनगर थाने के पतजू पहाड़पुर में खेत देखने गए होने के दौरान उनके पुत्र दिलीप चौहान की आरोपियों ने हत्या कर अनिल सिंह पर जानलेवा हमला किया। इस मामले में शिवम चौहान, शिब्बू, आरिफ व शुभम चौहान सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अखंडनगर थाने का जगदीशपुर निवासी आरोपी शुभम चौहान वांछित चल रहा था, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस काफी प्रयासरत रही, पर सफल नहीं हो सकी।

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सुल्तानपुर। दिलीप चौहान हत्याकांड में वांछित चल रहे आरोपी शुभम चौहान ने शुक्रवार को पुलिस को चकमा देकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में समर्पण कर दिया। सीजेएम नवनीत सिंह ने आरोपी को 10 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।