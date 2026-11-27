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समाज कल्याण विभाग ने जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 आंबेडकर प्रतिमा स्थलों का चयन किया है। इन स्थलों पर सुंदरीकरण और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपी गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रतिमा स्थलों को बेहतर स्वरूप देना है। बृहस्पतिवार को भाजपा नेता पुलकित सिंह ने सुदनापुर भटपुरा गांव में निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों सहित इसौली, सदर, कादीपुर और लंभुआ विधानसभा क्षेत्रों में भी कार्य शुरू हुआ।जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि सभी चयनित 50 स्थलों पर काम शुरू हो गया है। कार्य पूरा होने के बाद लोगों को डॉ. भीमराव आंबेडकर से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने में सहूलियत मिलेगी।