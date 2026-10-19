Sultanpur News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 09:00 बजे। मोतिगरपुर के पांडेय बाबा धाम परिसर में मेले का आयोजन किया जाएगा।

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2- पथ संचलन

दोपहर 03:00 बजे। विजयादशमी पर कूरेभार कस्बे में स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन का आयोजन होगा।

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3- भागवत कथा

शाम 05:00 बजे। करौंदीकला के देवराजपुर में भागवत कथा होगी। प्रवाचक पं. ब्रजबिहारी प्रवचन करेंगे।

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4- पुतला दहन

शाम 05:30 बजे। शहर के लखनऊ नाका ओवरब्रिज, इसौली, कादीपुर में रावण के हुतले का दहन किया जाएगा।

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5- रामलीला

रात 08:00 बजे। कुड़वार कस्बे के रामलीला मैदान में अयोध्या धाम और स्थानीय कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे।

रात 09:00 बजे। बल्दीराय के इसौली में स्थानीय कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे।

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1- मेला