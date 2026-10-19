फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Today's events

Sultanpur News: आज के कार्यक्रम

Mon, 19 Oct 2026 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 19 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Today's events
1- मेला
विज्ञापन

सुबह 09:00 बजे। मोतिगरपुर के पांडेय बाबा धाम परिसर में मेले का आयोजन किया जाएगा।
----------
2- पथ संचलन
दोपहर 03:00 बजे। विजयादशमी पर कूरेभार कस्बे में स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन का आयोजन होगा।
---------
3- भागवत कथा
शाम 05:00 बजे। करौंदीकला के देवराजपुर में भागवत कथा होगी। प्रवाचक पं. ब्रजबिहारी प्रवचन करेंगे।
---------
4- पुतला दहन
शाम 05:30 बजे। शहर के लखनऊ नाका ओवरब्रिज, इसौली, कादीपुर में रावण के हुतले का दहन किया जाएगा।
---------
5- रामलीला
रात 08:00 बजे। कुड़वार कस्बे के रामलीला मैदान में अयोध्या धाम और स्थानीय कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे।
रात 09:00 बजे। बल्दीराय के इसौली में स्थानीय कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे।
------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed