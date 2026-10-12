Sultanpur News: आज के कार्यक्रम

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2- आरती

शाम 06:30 बजे। लंभुआ के बाबा जनवारीनाथ धाम में आरती का आयोजन किया जाएगा।

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3- रामलीला

शाम 07:00 बजे। कुड़वार कस्बे स्थित रामलीला मैदान में अयोध्या धाम और स्थानीय कलाकारों के माध्यम से रामलीला का मंचन होगा।

रात 08:00 बजे। शहर के संत तुलसीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में अयोध्या से आए कलाकार राम जन्म प्रसंग का मंचन करेंगे।

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1- स्वास्थ्य शिविरसुबह 11:00 बजे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में सामुदायिक भवन कूरेभार में निशुल्क स्वास्थ्य का आयोजन किया जाएगा।