Sultanpur News: दो बाइकों की भिड़ंत में तीन लोग घायल

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वहीं, दूसरी बाइक पर सवार सैफाबाद निवासी राजकुमार यादव (36) भी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। तीनों को पीपी कमैचा सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। चांदा थाने के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार वर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (संवाद)

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चांदा। जलपा नहर सैफाबाद के पास मंगलवार दोपहर दो बजे दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक बाइक पर सवार प्रतापगढ़ जिले के परदहा सुमेर भाटपट्टी, आसपुर देवसरा निवासी माल जी तिवारी (55) व शनिलेश (40) घायल हो गए। बाइक कौन चला रहा था, यह पता नहीं चल सका है।