फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Three colleges won the district championship trophy

Sultanpur News: तीन कॉलेजों ने जीतीं जनपदीय चैंपियनशिप ट्रॉफी

Fri, 23 Oct 2026 12:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 23 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Three colleges won the district championship trophy
जनपदीय युवा क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह के विजेता ​खिलाड़ी। स्रोत- ​शिक्षा विभाग
अखंडनगर। श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान में आयोजित 76वें जनपदीय युवा क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह का बृहस्पतिवार को समापन हो गया। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर ने जीती। संस्कृत ओवरऑल चैंपियनशिप में मेजबान श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान और ओवरऑल गेम चैंपियनशिप में एमजीएस इंटर कॉलेज सुल्तानपुर ने पहला स्थान हासिल किया।
विज्ञापन

समापन समारोह के मुख्य अतिथि एसडीएम कादीपुर विनीत कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। प्रतियोगिता में जिले के 28 विद्यालयों के 540 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, डिस्कस थ्रो और रिले रेस सहित विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और दमखम दिखाया। खेल सचिव कुमार दिलीप सिंह के निर्देशन में प्रतियोगिताओं का संचालन हुआ। विद्यालय के प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह, प्रबंध निदेशक डॉ. वेद प्रकाश सिंह, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. अतुल कुमार सिंह, सर्वोदय इंटर कॉलेज लंभुआ के प्रधानाचार्य डॉ. गुलाब सिंह और शास्त्री इंटर कॉलेज उमरी के प्रधानाचार्य राकेश कुमार सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन


दौड़ में शिव, सिमरन और मोहित ने मारी बाजी
सीनियर बालक वर्ग 800 में मीटर शिव कुमार निषाद और बालिका वर्ग में सिमरन प्रथम रहीं। जूनियर बालक वर्ग में वरुण और बालिका वर्ग में छाया अग्रहरि ने पहला स्थान हासिल किया। सब-जूनियर बालक वर्ग में मोहित यादव और बालिका वर्ग में प्रियांशी विजेता बनीं। अंडर-19 बालक वर्ग में अनूप यादव, अंडर-17 में वरुण और अंडर-14 में मोहित यादव प्रथम रहे। बालिका वर्ग में अंडर-19 की अनुश्री मिश्रा, अंडर-17 की छाया अग्रहरि और अंडर-14 की आराध्या यादव ने बाजी मारी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed