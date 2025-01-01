Sultanpur News: मुख्यमंत्री ने सौरभ मिश्र के सामाजिक कार्यों को सराहा

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गोसाईगंज। कटका बाजार के गाना मिश्र का पुरवा निवासी कटका क्लब के अध्यक्ष सौरभ मिश्र विनम्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशंसा पत्र भेजा है। इसमें उनके सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की सराहना की गई है। सौरभ पर्यावरण संरक्षण और यातायात जागरूकता के लिए अभियान चलाते रहे हैं। गो माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग पर उन्होंने खून से पत्र लिखा था। जिले का नाम कुशभवनपुर करने की मांग उठाई। उनकी उपलब्धि पर राजकुमार मिश्र, ऋषभदेव शुक्ल सहित कई लोगों ने बधाई दी। संवाद