Sultanpur News: बम निरोधक दस्ते ने की सार्वजनिक स्थलों की जांच

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अपर पुलिस अधीक्षक बृजनारायण सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस के साथ एलआईयू, बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और एंटी सैबोटाज चेक टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और पूजा पंडालों में पहुंचकर जांच की। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ सुरक्षा संबंधी खतरों के लिए भी सतर्कता बरती गई। सीओ नगर ने बताया कि टीम रुकी हुई है। किसी प्रकार की भी संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन के चारों प्लेटफार्म व जम्मू जाने वाली स्पेशल ट्रेन में भी संयुक्त टीम के सहयोग से चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में जीआरपी थानाध्यक्ष बृजेश कुमार यादव व उनका स्टाफ भी शामिल रहा।