Sultanpur News: हाईवे पर कार-बाइक की भिड़ंत में शिक्षक जख्मी

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सेमरी बाजार। जयसिंहपुर के टांडा- बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिंदौली गांव के पास शुक्रवार शाम पांच बजे कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक चला रहे कूरेभार के सिद्धिगनेशपुर निवासी शिक्षक रवींद्र प्रताप यादव (45) गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने हेलमेट पहना था। एयरबैग खुलने से कार चालक बच गया। दुर्घटना के बाद कार छोड़कर चालक भाग निकला। रवींद्र को बिरसिंहपुर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रवींद्र प्रताप यादव अंबेडकरनगर जिले के एक विद्यालय में शिक्षक हैं। जयसिंहपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक राय ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (संवाद)