Sultanpur News: स्कूल में चोरी करते पकड़ा तो शिक्षक दंपती को फावड़े-कुल्हाड़ी से काट डाला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पहचान खुलने के डर से दोनों ने पहले विनीता की फावड़े से हत्या की। पत्नी को बचाने पहुंचे मुकेश ने विरोध किया तो उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल मुकेश जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन आरोपियों ने पीछा कर उनकी भी हत्या कर दी। सोमवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया।पुलिस लाइन्स सभागार में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि कुंभी डड़िया निवासी राकेश यादव गांव के ही मुकेश सिंह के मनराजी शिक्षण संस्थान में स्कूल बस चालक और कंप्यूटर शिक्षक था। उसे स्कूल के कार्यालय, लॉकर और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की जानकारी थी। उसका पड़ोसी और पट्टीदार आशीष यादव भी वारदात में शामिल था।स्कूल में चोरी की योजना बनाई और 28 सितंबर की रात वहां पहुंचे। दोनों कार्यालय में रखी चाबी से लॉकर खोलकर रुपये निकाल रहे थे। तभी विनीता की नजर उन पर पड़ गई। चोरी का उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने फावड़े से हमला कर दिया। शोर सुनकर मुकेश पहुंचे और दोनों को पकड़ने की कोशिश की। आरोपियों ने उन पर भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया।मुकेश बाहर की ओर भागे लेकिन आरोपियों ने पीछा कर उन्हें भी मार डाला। इसके बाद दोनों आरोपी लॉकर से 34,960 रुपये, विनीता का मोबाइल फोन और आधार कार्ड लेकर भाग निकले। पुलिस के मुताबिक राकेश ने उसी रात मृतका के मोबाइल से कई बार रुपये का लेनदेन किया। पकड़े जाने के डर से मोबाइल को कुएं में फेंक दिया।इनसेटबुढ़ाना के पास बड़ी नहर पुलिया से हुई गिरफ्तारीएसपी के मुताबिक, पुलिस ने सोमवार को दोनों को बुढ़ाना के पास बड़ी नहर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल रक्तरंजित फावड़ा और कुल्हाड़ी पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी थी। बताया कि राकेश के पास से विनीता का आधार कार्ड और 18,220 रुपये, जबकि आशीष के पास से 16,740 रुपये बरामद हुए। दोनों की निशानदेही पर मिले कपड़ों पर खून के निशान मिले हैं। राकेश पर पहले से तीन और आशीष पर दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।इनसेटएसआईटी करेगी वैज्ञानिक साक्ष्यों की निगरानीहत्याकांड की प्रभावी जांच और पैरवी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। एसपी ने बताया कि वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष विवेचना कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। मिशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।