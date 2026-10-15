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Sultanpur News: रेलवे स्टेशन मार्ग पांच मीटर चौड़ा बनेगा, 3.27 करोड़ मंजूर

Thu, 15 Oct 2026 01:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 01:04 AM IST
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rly slp road
 कूरेभार रेलवे स्टेशन का मार्ग। संवाद
सुल्तानपुर। कूरेभार रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने मार्ग को पांच मीटर चौड़ा बनाने के लिए 3.27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। पहली किस्त के रूप में 2.61 करोड़ रुपये आवंटित भी कर दिए गए हैं। इससे रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।
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सुल्तानपुर-अयोध्या हाईवे से रेलवे स्टेशन जाने वाला करीब 1.10 किलोमीटर लंबा मार्ग काफी खराब हो गया है। मौजूदा समय में इसकी चौड़ाई करीब तीन मीटर होने से वाहनों को एक-दूसरे से पास लेने में परेशानी होती है। मार्ग की खराब स्थिति और संकरा होने से यात्रियों को भी आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। शासन की स्वीकृति के बाद अब मार्ग को डेढ़ लेन यानी पांच मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। सड़क का सुदृढ़ीकरण भी कराया जाएगा। निर्माण पूरा होने से कूरेभार रेलवे स्टेशन पहुंचना आसान होगा। इसका लाभ आसपास के 25 से अधिक गांवों के लोगों को मिलेगा।
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लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अवर अभियंता रामजी गुप्ता ने बताया कि मार्ग निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
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