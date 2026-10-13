Sultanpur News: रेलवे टीटीई से 10 लाख की ठगी

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उमाकांत ने कोर्ट में शिकायत की कि आरोपियों ने संगीता को मुंबई में सहायक ऑडिटर बताकर फर्जी नियुक्ति पत्र और वेतन परची दिखाई, जिसके बाद 10 जून 2025 को मुलाकात कर उमाकांत का विश्वास जीता। वेतन न मिलने, बीमारी और जमीन खरीदने के बहाने उमाकांत से 5.50 लाख रुपये खातों में ट्रांसफर करवाए गए।11 जून 2026 को रुपये मांगने पर आरोपियों ने गाली दी और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। स्थानीय थाने में सुनवाई न होने पर उमाकांत ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद अपर सिविल जज के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई।