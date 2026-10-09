Sultanpur News: दुर्गा पूजा मेले की तैयारियां तेज, 17 से बनेगा कंट्रोल रूम

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नगर पालिका के सभाकक्ष में हुई बैठक में तय किया गया कि 11 अक्तूबर को कलश स्थापना से प्रत्येक पूजा पंडाल पर सफाई और चूना छिड़काव कराया जाएगा। इसके पहले मेला क्षेत्र में अभियान चलाकर नाला-नालियों की सफाई, ब्लीचिंग पाउडर और एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाएगा। रोस्टर बनाकर फॉगिंग कराई जाएगी। प्रवीन अग्रवाल ने कहा कि पूजा पंडालों और आसपास के गड्ढों को राबिश व मिट्टी से भरने, खुली नालियों पर पटिया लगाने और खराब सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए।भंडारों को देखते हुए मेला क्षेत्र में साफ-सफाई और पेयजल टैंकरों की व्यवस्था की जाएगी। सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित गोवंशों को पकड़वाकर कान्हा गोशाला में संरक्षित किया जाएगा।शाहगंज और सीताकुंड में बनेगा कंट्रोल रूमनगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र सरोज ने बताया कि 17 अक्तूबर से शाहगंज पुलिस चौकी के बगल में मेला अवधि तक अस्थायी कैंप व कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। 26 अक्तूबर से सीताकुंड घाट पर विसर्जन समाप्त होने तक कंट्रोल रूम संचालित होगा। यहां सफाई, मार्ग प्रकाश, निर्माण और जलकल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहेंगे।