Sultanpur News: 40 से अधिक संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार पर, आठ आरोग्य मंदिर बंद

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सीएचसी क्षेत्र में तैनात 19 एएनएम में से 12 संविदा और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं। हड़ताल में शामिल होने से बच्चों और गर्भवतियों के टीकाकरण का दबाव बढ़ा है। टेली-मानस, गैर संचारी रोग (एनसीडी), ई-कवच और टीकाकरण की ऑनलाइन फीडिंग व रिपोर्टिंग भी प्रभावित है। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के भुगतान संबंधी काम में भी बाधा आ रही है।संचारी रोग अभियान की रफ्तार धीमीआशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलने वाला संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी प्रभावित हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहारे अभियान चलाया जा रहा है। कर्मचारियों की कमी से सरकारी योजनाओं की प्रगति दर्ज करने और उनकी समीक्षा के काम पर भी असर पड़ रहा है।ओपीडी का भार दो चिकित्सकों परआयुष चिकित्सक डॉ. जेपी वर्मा, डॉ. अकील अहमद और डॉ. अरुण के हड़ताल पर रहने से ओपीडी का अतिरिक्त जिम्मा डॉ. बिंदु यादव और डॉ. इमरान पर है। मरीजों की संख्या कम होने से स्थिति कुछ हद तक संभली दिखी। चिकित्साधीक्षक डॉ. अवनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि इमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं पर हड़ताल का असर अपेक्षाकृत कम है, लेकिन एनसीडी, जननी सुरक्षा योजना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और भुगतान संबंधी कार्य अधिक प्रभावित हो रहे हैं।