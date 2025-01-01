Sultanpur News: एक घंटे की बारिश और अलीगंज के घरों में घुसा पानी

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शाम करीब चार बजे आसमान में घने बादल छा गए और अंधेरा हो गया। कुछ ही देर में तेज हवा के साथ बरसात शुरू हो गई और ओले भी गिरे। बिजली गिरने और तेज हवा से लोग अपने घरों में दुबक गए। अलीगंज कस्बे का हाईवे पानी में डूब गया, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। दुकानदार अनूप जायसवाल, पप्पू जायसवाल और मूलचंद्र ने बताया कि उनका सामान भीगकर खराब हो गया। किसानों ने बताया कि पक रही धान की फसलें गिर गईं, जिससे दाने हल्के पड़ने की आशंका है।बल्दीराय के वलीपुर और आसपास के गांवों में भी धान व गन्ने की फसलें जमीन में गिर गईं। धनपतगंज, पीपरगांव और नौतनवा के किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञानी भूपेंद्र सिंह पटेल ने 25.2 मिलीमीटर बरसात दर्ज की। उन्होंने बताया कि हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा रही।लंभुआ-दुर्गापुर रोड पर पेड़ गिरातेज हवा से लंभुआ-दुर्गापुर रोड पर परमानपुर गांव के पास पेड़ गिरने से आवागमन अवरुद्ध हो गया। ग्रामीणों और राहगीरों ने मिलकर करीब डेढ़ घंटे में पेड़ को काटकर हटाया। इसके बाद ही मार्ग पर यातायात सामान्य हो सका। शहर के पूर्वी छोर के ब्लॉकों मोतिगरपुर, कादीपुर, दोस्तपुर सहित अन्य जगहों पर केवल बूंदाबूंदी हुई।नुकसान के सर्वे का निर्देशदैवी आपदा एवं राहत अधिकारी राकेश सिंह ने नुकसान का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि बारिश और बिजली गिरने से हुए नुकसान की सूचना उपजिलाधिकारियों से मांगी गई है। अधिकारी ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार को भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात होने के आसार हैं।