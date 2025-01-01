फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   One hour of rain, and water entered homes in Aliganj

Sultanpur News: एक घंटे की बारिश और अलीगंज के घरों में घुसा पानी

Thu, 08 Oct 2026 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 08 Oct 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
One hour of rain, and water entered homes in Aliganj
दुकानों व घरों में घुसा पानी 
सुल्तानपुर। जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में बुधवार को तेज हवा के साथ एक घंटे की मूसलाधार बारिश हुई। पुराने हाईवे पर स्थित अलीगंज कस्बा और शहर की गल्लामंडी जलभराव हो गया। लोगों के घरों में पानी घुसने से सामान बर्बाद हो गए और फसलें भी तहस-नहस हो गईं।
विज्ञापन


शाम करीब चार बजे आसमान में घने बादल छा गए और अंधेरा हो गया। कुछ ही देर में तेज हवा के साथ बरसात शुरू हो गई और ओले भी गिरे। बिजली गिरने और तेज हवा से लोग अपने घरों में दुबक गए। अलीगंज कस्बे का हाईवे पानी में डूब गया, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। दुकानदार अनूप जायसवाल, पप्पू जायसवाल और मूलचंद्र ने बताया कि उनका सामान भीगकर खराब हो गया। किसानों ने बताया कि पक रही धान की फसलें गिर गईं, जिससे दाने हल्के पड़ने की आशंका है।
विज्ञापन

बल्दीराय के वलीपुर और आसपास के गांवों में भी धान व गन्ने की फसलें जमीन में गिर गईं। धनपतगंज, पीपरगांव और नौतनवा के किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञानी भूपेंद्र सिंह पटेल ने 25.2 मिलीमीटर बरसात दर्ज की। उन्होंने बताया कि हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा रही।
विज्ञापन
विज्ञापन


लंभुआ-दुर्गापुर रोड पर पेड़ गिरा
तेज हवा से लंभुआ-दुर्गापुर रोड पर परमानपुर गांव के पास पेड़ गिरने से आवागमन अवरुद्ध हो गया। ग्रामीणों और राहगीरों ने मिलकर करीब डेढ़ घंटे में पेड़ को काटकर हटाया। इसके बाद ही मार्ग पर यातायात सामान्य हो सका। शहर के पूर्वी छोर के ब्लॉकों मोतिगरपुर, कादीपुर, दोस्तपुर सहित अन्य जगहों पर केवल बूंदाबूंदी हुई।


नुकसान के सर्वे का निर्देश
दैवी आपदा एवं राहत अधिकारी राकेश सिंह ने नुकसान का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि बारिश और बिजली गिरने से हुए नुकसान की सूचना उपजिलाधिकारियों से मांगी गई है। अधिकारी ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार को भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात होने के आसार हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed