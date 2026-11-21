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अयोध्या के एमबीबीएस छात्र के अनुसार 4 और 5 अक्तूबर को वरिष्ठ छात्रों की प्रताड़ना से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उस समय छात्रावास में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं था। एंबुलेंस और मुख्य वार्डेन अमित उपाध्याय को फोन करने पर भी जवाब नहीं मिला। आरोप है कि मुख्य वार्डेन ने उसके पिता से मानसिक अस्वस्थता और आत्महत्या के प्रयास का शपथपत्र मांगा था।पिता ने शपथपत्र देने से इन्कार कर दिया। छात्र का आरोप है कि कॉलेज के अधिकारियों ने सहपाठियों पर प्रशासन के बताए तथ्यों के अनुरूप बयान देने का दबाव बनाया। दावा है कि उपचार से जुड़े अभिलेख कॉलेज प्रशासन ने अपने पास जमा करा लिए हैं। उधर, कॉलेज प्रशासन केवल जांच चलने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहा है। एक नवंबर को दोनों वरिष्ठ छात्र पर गाली-गलौज व दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। इन आरोपों के बाद 2 नवंबर को दोनों छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। यह कार्रवाई रैगिंग प्रकरण से जुड़ी हुई है।किसी को भी बख्शा नहीं जाएगास्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य हरेंद्र यादव ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लगाए गए सभी आरोपों पर एंटी रैगिंग कमेटी की जांच चल रही है। जांच पूरी होने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि कॉलेज प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।