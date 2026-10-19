Sultanpur News: मेरी आवाज सुनो...

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दरियाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत अरियामऊ में सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है। नालियों की नियमित सफाई न होने से वह चोक हो गई हैं। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने इसे सही कराने की मांग की है।

-अमर नाथ दीक्षित, अरियामऊ

सड़कों पर बह रहा गंदा पानी