Sultanpur News: मथुरा की राह हुई आसान, सीधी बस सेवा शुरू

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रोडवेज बस अड्डे से बस प्रतिदिन दोपहर 1:30 बजे रवाना होती है। सुल्तानपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ और फिर मथुरा के लिए बस जाती है। मथुरा तक की दूरी 1250 किलोमीटर और किराया 975 रुपये निर्धारित किया गया है।स्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने बताया कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर एक और बस चलाने की व्यवस्था की जाएगी। बुजुर्ग महिला विमला देवी, श्यामा तिवारी, दुर्गावती, शालिनी और राजकुमारी ने बताया कि इस सुविधा से मथुरा और वृंदावन धाम के दर्शन करना आसान होगा। सीधी बस सेवा मिलने से यात्रा में बस बदलने की परेशानी नहीं होगी और मुफ्त यात्रा की सुविधा से उनका खर्च भी बचेगा।आधार कार्ड दिखाने पर बुजुर्ग महिलाओं का सफर मुफ्तएआरएम सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि यात्रियों की मांग पर मथुरा के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को आधार कार्ड दिखाने पर रोडवेज बस में किराया नहीं देना होगा।