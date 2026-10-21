Sultanpur News: जल जीवन मिशन कर्मियों ने की लंबित भुगतान दिलाने की मांग

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कर्मचारियों ने समय से मानदेय भुगतान, हर महीने निश्चित तारीख पर वेतन देने और कार्यस्थलों पर प्रसाधन व विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में गंगेश कुमार पांडेय, नफीस अहमद, रामबोध, अरविंद सिंह, धर्मराज, देवेंद्र प्रकाश सिंह सहित अन्य लोग शामिल रहे। (संवाद)

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सुल्तानपुर। जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत सुरक्षा गार्डों और पंप ऑपरेटरों ने लंबित मानदेय भुगतान व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया। पंप ऑपरेटरों व अन्य कर्मियों ने बताया कि उन्हें दो से आठ माह तक मानदेय नहीं मिल रहा है।