Sultanpur News: बुखार, खांसी, जुकाम के ज्यादा आए मरीज

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रविवार को जिले के 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में बुखार, खांसी, जुकाम और गले में खराश की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद निशुल्क दवाएं वितरित कीं और बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी।डॉक्टरों ने मरीजों व उनके तीमारदारों को सुबह-शाम हल्के गर्म कपड़े पहनने, ठंडे पानी और बाहर के खाने से परहेज करने तथा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धम्मौर में रविवार को आरोग्य मेले में पहुंचे मरीजों ने बुखार, खांसी, कान दर्द और ब्लड प्रेशर की समस्या बताई। चिकित्सक डॉ. शारका बीबी ने जांच के बाद मरीजों को आवश्यक परामर्श दिया और दवाएं वितरित कीं। शनिचरा के महेश कुमार बुखार और खांसी से परेशान थे।वहीं, बिकना निवासी बसीउल्ला की जांच में ब्लड प्रेशर बढ़ा मिला। मामपुर की आसमा बानो ने कान दर्द की शिकायत की। जांच के बाद सभी का उपचार किया गया। मेले में फार्मासिस्ट विजय नारायण मिश्रा, एएनएम रहनुमा बानो समेत स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी मौजूद रहे।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में करीब 60 मरीजों का इलाज किया गया। इनमें बुखार के मरीजों की संख्या सबसे अधिक रही। 30 से अधिक लोगों की जांच की गई। भदैंया सीएचसी अधीक्षक डॉ. आरपी सिंह ने मेले का औचक निरीक्षण कर चिकित्सकों को जरूरी निर्देश दिए।सकवा, धनीपुर, रामगढ़, खानीपुर, भरसारे और भुआपुर समेत कई गांवों से मरीज पहुंचे। शुरुआती जांच के बाद उन्हें निशुल्क दवाएं दी गईं। त्वचा रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी दवाएं उपलब्ध कराई गईं। चिकित्साधिकारी डॉ. आदर्श सहाय ने मरीजों का उपचार किया।