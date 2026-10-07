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Sultanpur News: कवि कुमार विश्वास से जुड़े दो मामले में सुनवाई 26 को

Wed, 07 Oct 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:56 PM IST
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Hearing on two cases involving poet Kumar Vishwas on the 26th
सुल्तानपुर। आप पार्टी के पूर्व लोक सभा प्रत्याशी कवि कुमार विश्वास समेत अन्य के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई के लिए बुधवार को सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 26 अक्तूबर की तारीख तय की है।
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अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में लोक सभा चुनाव के दौरान तत्कालीन लोक सभा प्रत्याशी कुमार विश्वास व अन्य के खिलाफ 22 मार्च 2014 को आचार संहिता के उल्लंघन आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कुमार विश्वास के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश की है।
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