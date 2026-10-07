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Sultanpur News: राज्यसभा सांसद संजय सिंह के मामले में टली सुनवाई

Wed, 07 Oct 2026 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:59 PM IST
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Hearing adjourned in Rajya Sabha MP Sanjay Singh's case
सुल्तानपुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह व अन्य के खिलाफ चल रहे मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सफाई साक्ष्य पर सुनवाई की कार्यवाही बाधित रही।
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अगली सुनवाई के लिए विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने 12 अक्तूबर की तारीख तय की है। बंधुआकला थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने 13 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित 13 लोगों के खिलाफ नामजद व अज्ञात के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित चल रहा है। (संवाद)
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