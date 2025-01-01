Sultanpur News: 130 पंडालों में हवन, 2100 कन्याओं का पूजन

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केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के उपाध्यक्ष एवं मेला व्यवस्थापक अनिल द्विवेदी ने बताया कि शहर के करीब 130 पूजा पंडालों में हवन-पूजन हुआ। दरियापुर, शिव चौक, रामलीला मैदान, शास्त्री नगर, घोसियाना और निराला नगर समेत कई स्थानों पर कन्या पूजन किया गया। विज्ञापन



ओमनगर स्थित नवदुर्गा माता समिति के पंडाल में समाजसेवी जसवंत सिंह रज्जन के संयोजन में 2100 कन्याओं का पूजन हुआ। वहीं, दरियापुर के शुक्लाना स्थित मां वैष्णो देवी के पंडाल में सामूहिक हवन किया गया। शारदा नगर, रुहट्टा गली, चौक, शाहगंज चौराहा, गभड़िया और पयागीपुर चौराहे पर भी देर शाम तक अनुष्ठान होते रहे। केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के उपाध्यक्ष एवं मेला व्यवस्थापक अनिल द्विवेदी ने बताया कि शहर के करीब 130 पूजा पंडालों में हवन-पूजन हुआ। दरियापुर, शिव चौक, रामलीला मैदान, शास्त्री नगर, घोसियाना और निराला नगर समेत कई स्थानों पर कन्या पूजन किया गया।ओमनगर स्थित नवदुर्गा माता समिति के पंडाल में समाजसेवी जसवंत सिंह रज्जन के संयोजन में 2100 कन्याओं का पूजन हुआ। वहीं, दरियापुर के शुक्लाना स्थित मां वैष्णो देवी के पंडाल में सामूहिक हवन किया गया। शारदा नगर, रुहट्टा गली, चौक, शाहगंज चौराहा, गभड़िया और पयागीपुर चौराहे पर भी देर शाम तक अनुष्ठान होते रहे।

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सुल्तानपुर। महानवमी पर सोमवार को शहर के पूजा पंडालों, मंदिरों व घरों में हवन-पूजन व कन्या पूजन हुआ। श्रद्धालुओं ने माता रानी की आराधना कर सुख-समृद्धि की कामना की। कन्याओं को भोजन कराने के साथ उपहार भी दिए गए। शाम तक पंडालों में दर्शन-पूजन के लिए भीड़ जुटी रही।