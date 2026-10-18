Sultanpur News: आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक को जीआरपी ने बचाया

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लंभुआ के एक गांव निवासी युवक (38) शहर के एक मोहल्ले में किराये के मकान में रहता है। शनिवार सुबह 10 बजे युवक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वह सीधे प्लेटफार्म नंबर तीन पर पहुंचा। वहां जाकर रेल ट्रैक पर लेट गया। वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी जीआरपी को दी। जीआरपी मौके पर पहुंची और युवक को वहां से थाने ले आई। युवक ने पुलिस को बताया कि 10 साल पहले उसकी लव मैरिज हुई थी। दो बच्चे हैं। वह जिम चलाने का काम करते हैं। उनकी पत्नी सूरत की रहने वाली है। 12 अक्तूबर को उनकी पत्नी बच्चों के साथ कहीं चली गई। काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। जिससे मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था। जीआरपी थानाध्यक्ष बृजेश कुमार यादव ने बताया कि परिवार के लोगों के समझाने के बाद वह अपने घर चला गया।

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सुल्तानपुर। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह जीआरपी की सक्रियता से आत्महत्या करने के लिए पहुंचे एक युवक को बचा लिया गया। युवक ने पारिवारिक कलह में अपनी पत्नी व बच्चों के घर छोड़कर जाने की बात बताई। जीआरपी ने युवक के परिजनों को बुलाकर उसे समझा-बुझाकर घर भेज दिया है।