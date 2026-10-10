Sultanpur News: जातिवाद, देवी-देवताओं पर सरकार को चेताया

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उन्होंने जातिगत विभाजन, देवी-देवताओं के अपमान और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को चेतावनी देते हुए यूजीसी के फैसले को वापस लेने की मांग की। अभिनव सिंह ने कहा कि जातियों में विभाजन और सनातन धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर दीपक सिंह, मनोज सिंह, आशुतोष तिवारी, शुभम पांडेय, आशीष सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद

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सुल्तानपुर। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह ने शनिवार शाम शहर से सटे बाईपास स्थित एक होटल में मीडिया से मुखातिब हुए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और दामोदर यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।