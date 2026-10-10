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Sultanpur News: जातिवाद, देवी-देवताओं पर सरकार को चेताया

Sat, 10 Oct 2026 11:16 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 10 Oct 2026 11:16 PM IST
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Government warned regarding casteism and deities.
सुल्तानपुर। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह ने शनिवार शाम शहर से सटे बाईपास स्थित एक होटल में मीडिया से मुखातिब हुए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और दामोदर यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।
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उन्होंने जातिगत विभाजन, देवी-देवताओं के अपमान और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को चेतावनी देते हुए यूजीसी के फैसले को वापस लेने की मांग की। अभिनव सिंह ने कहा कि जातियों में विभाजन और सनातन धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर दीपक सिंह, मनोज सिंह, आशुतोष तिवारी, शुभम पांडेय, आशीष सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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