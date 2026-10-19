Sultanpur News: एचटी लाइन में फाॅल्ट से एक लाख की आबादी बेहाल
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:37 AM IST
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धम्मौर। एचटी लाइन में फॉल्ट आने से रविवार को धम्मौर उपकेंद्र के तीनों फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे बनकेपुर, धम्मौर और कूड़धाम फीडरों से जुड़े करीब एक लाख लोगों को छह घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी।
दोपहर 12:30 बजे बिजली गुल होने से घरों में पंखे और कूलर बंद हो गए। गर्मी के कारण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष दिक्कत हुई। पानी की आपूर्ति प्रभावित होने से घरेलू कामकाज ठप हो गए। शाम साढ़े छह बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। अवर अभियंता सचिन यादव ने बताया कि हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट आने से आपूर्ति बाधित हुई थी। बिजलीकर्मी फॉल्ट ठीक करने में जुटे थे।
तीन घंटे बंद रहे शहर के दो उपकेंद्र
सुल्तानपुर। दुर्गापूजा पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए रविवार को शहर के डाकखाना और पुलिस लाइन उपकेंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति बंद रखी गई। इस दौरान पेड़ों की डालियों की छंटाई के साथ जर्जर जंपर और तार बदले गए। ढीले तार भी कसे गए। इससे शाहगंज चौराहा, चौक, सब्जी मंडी, विवेक नगर, गोलाघाट, करौंदिया, पल्टन बाजार, सिरवारा मार्ग, दीवानी चौराहा और सुपर मार्केट समेत प्रमुख बाजारों व मोहल्लों में बिजली बाधित रही। अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि काम पूरा होने के बाद दो बजे आपूर्ति बहाल करा दी गई।
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दोपहर 12:30 बजे बिजली गुल होने से घरों में पंखे और कूलर बंद हो गए। गर्मी के कारण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष दिक्कत हुई। पानी की आपूर्ति प्रभावित होने से घरेलू कामकाज ठप हो गए। शाम साढ़े छह बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। अवर अभियंता सचिन यादव ने बताया कि हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट आने से आपूर्ति बाधित हुई थी। बिजलीकर्मी फॉल्ट ठीक करने में जुटे थे।
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तीन घंटे बंद रहे शहर के दो उपकेंद्र
सुल्तानपुर। दुर्गापूजा पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए रविवार को शहर के डाकखाना और पुलिस लाइन उपकेंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति बंद रखी गई। इस दौरान पेड़ों की डालियों की छंटाई के साथ जर्जर जंपर और तार बदले गए। ढीले तार भी कसे गए। इससे शाहगंज चौराहा, चौक, सब्जी मंडी, विवेक नगर, गोलाघाट, करौंदिया, पल्टन बाजार, सिरवारा मार्ग, दीवानी चौराहा और सुपर मार्केट समेत प्रमुख बाजारों व मोहल्लों में बिजली बाधित रही। अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि काम पूरा होने के बाद दो बजे आपूर्ति बहाल करा दी गई।
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