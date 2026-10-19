Sultanpur News: एचटी लाइन में फाॅल्ट से एक लाख की आबादी बेहाल

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दोपहर 12:30 बजे बिजली गुल होने से घरों में पंखे और कूलर बंद हो गए। गर्मी के कारण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष दिक्कत हुई। पानी की आपूर्ति प्रभावित होने से घरेलू कामकाज ठप हो गए। शाम साढ़े छह बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। अवर अभियंता सचिन यादव ने बताया कि हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट आने से आपूर्ति बाधित हुई थी। बिजलीकर्मी फॉल्ट ठीक करने में जुटे थे।तीन घंटे बंद रहे शहर के दो उपकेंद्रसुल्तानपुर। दुर्गापूजा पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए रविवार को शहर के डाकखाना और पुलिस लाइन उपकेंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति बंद रखी गई। इस दौरान पेड़ों की डालियों की छंटाई के साथ जर्जर जंपर और तार बदले गए। ढीले तार भी कसे गए। इससे शाहगंज चौराहा, चौक, सब्जी मंडी, विवेक नगर, गोलाघाट, करौंदिया, पल्टन बाजार, सिरवारा मार्ग, दीवानी चौराहा और सुपर मार्केट समेत प्रमुख बाजारों व मोहल्लों में बिजली बाधित रही। अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि काम पूरा होने के बाद दो बजे आपूर्ति बहाल करा दी गई।