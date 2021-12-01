Sultanpur News: खेत में बेहोश मिले किसान की मौत

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शुक्रवार दोपहर 12 बजे इंद्रदेव ने परिजनों से बताया कि वह खेत में खर-पतवार साफ करने के लिए जा रहे हैं। काफी देर बाद भी वह घर नहीं लौटे तो संदेह हुआ। इंद्रदेव की बड़ी बहू बबिता उन्हें खोजते हुए खेत में पहुंची। वहां पर इंद्रदेव उन्हें अचेत अवस्था में पड़े मिले। बबिता ने जानकारी घर वालों को दी।घर वाले उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां पर चिकित्सक ने उनकी मौत होने की पुष्टि की। मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पति की मौत से पत्नी रेशमा देवी सदमे में हैं। चांदा थाने के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार वर्मा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। संवाद